Klau den Look von Victoria Beckham!

Seit Jahrzehnten können wir dabei beobachten, wie sie ein Stil nach dem anderen setzt. Ob ihre Mega-Heels, oder ihr Faible für Marlene-Hosen: Victoria weiß stets, wie sie für einen absoluten "Wow"-Auftritt sorgt. Doch was benötigt ihr in eurem Kleiderschrank, um euch "look like Posh" zu fühlen?

Victoria liebt Heels und Sonnenbrillen

Victoria und flache Schuhe? Nicht vorstellbar! Egal, wo Victoria erscheint: Die verleiht ihrem Look mit meterhohen Absätzen den letzten Schliff. Aber auch die XXL-Sonnenbrille sind ein fester Bestandteil von Victorias Garderobe. Ob Sonne oder Regen: Victoria versteckt ihr Gesicht in der Öffentlichkeit hinter dem stylischen It-Piece. Doch was gehört noch zu Victorias Lieblingsteilen?

Victoria liebt weite Hosen

Obwohl die Designerin mit ihrer Figur definitiv ALLES tragen kann, ist die vierfach Mami ein absoluter Fan der Marlene-Hose. In kaum einer Kollektion ihres eigenen Labels fehlt das weite Hosenmodell. Mit passendem Blazer sowie eleganter Bluse rundet Victoria das Ganze ab. Definitiv ein perfektes Styling bis ins letzte Detail.

Wer davon genauso begeistert ist wie wir, hat hier die Möglichkeit, den Style der Fashion-Queen ganz einfach nach zu shoppen! Viel Spaß dabei!