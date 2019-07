Klau den New York Look von Heidi Klum!

Heidi Klum zeigt uns, welcher Look in New York gerade total angesagt ist. Doch damit nicht genug! Ihr könnt ihren Style hier ganz einfach nachshoppen...

Seit Jahrzehnten ist Heidi Klum immer wieder dabei zu beobachten, wie sie einen Trend nach dem anderen setzt. So auch jetzt! Bei einem Shopping-Trip in New York führt uns Heidi ihre neuen Lieblings-Pieces!

Heidi Klum mit Over-Size Bluse und weißen Sneakers

Während sich auf dem Red Carpet meist in sexy Kleidern präsentiert, zu die sie meterhohe High Heels kombiniert, mag sie es privat lieber legere. So auch bei einem Shopping-Trip mit ihren Kindern in New York. Heidi hüllte ihre Wow-Kurven in eine XXL-Oversize-Bluse und setzt bei ihrem Schuhwerk auf bequeme Sneakers in Weiß. Doch nicht mit ihrer Bluse und ihren Schuhen hat Heidi die perfekte Wahl getroffen...

Heidi bleibt dem Culottes Trend treu

Seit einigen Jahren ist die Culotte ein fester Bestandteil im Kleiderschrank jeder Fashionista. Das somit auch Heidi Klum auf das stylische Kleidungsstück schwört, ist kaum verwunderlich. Zu ihrem Blusenkleid kombiniert Heidi ein Modell in hellem blau und verleiht ihrem Look dadurch den letzten "Big "-Schliff. Neben ihrem hochkarätigen Verlobungsring trägt Heidi eine Vielzahl von Goldringen und goldenen Armreifen. All in all ein absolut gelungener Look, den du dir nicht entgehen lassen darfst!