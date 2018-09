Klau den Look von Sylvie Meis!

Wow, liebe Sylvie! Was für ein Hammer-Outfit! Willst du auch so einen legendären Paris-Look wie Fashionista Sylvie Meis tragen? Wir haben für euch gestöbert und ein paar tolle Pieces zusammengestellt! Ganz nach dem Motto: Je t'aime Paris!

Das eine echte "Fashionista" ist, ist definitiv nicht Neues! Mit ihrem Paris-Look schlägt sie nun allerdings alle -Rekorde! Bei einem Bummel in der Stadt der Liebe zeigt die , dass sie den französischen absolut verinnerlicht hat!

Sylvie Meis: Süße Spitze trifft eckige Sonnenbrille

Via " " teilt Sylvie nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der die Beauty in einem traumhaften Spitzenkleid mit Rüschen-Schoß und kleinen Puffärmeln zeigt. Das Besondere daran: Durch die Streifen des Kleides könnte Sylvies Look nicht französischer sein. Um damit jedoch nicht allzu mädchenhaft zu wirken, stylt Sylvie ihr Kleid mit sexy Heels, einer eckigen Sonnenbrille und goldenen Armreifen. Die absolut perfekte Kombi! Dass ihre Fans dies genau so sehen, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich.

Sylvie Meis: Ihre Followers lieben ihren Paris-Star-Style

Wie unter Sylvies Bild deutlich wird, sind ihre treuen Anhänger von ihrem französischen Chic absolut begeistert. So kommentieren sie das Bild mit einer Reihe von Komplimenten wie: "Eine wundervolle und wunderschöne Frau" sowie "Wow, bei dem Anblick wird Kultur zur Nebensache." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Wer von Sylvies Look genauso hingerissen ist, wie ihre Anhänger, hat nun hier die Möglichkeit Sylvies-Outfit ganz einfach nachzustylen - viel Spaß dabei!