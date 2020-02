Klau den Winter-Look von Sarah Lombardi!

Reddit this

Der Winter ist noch voll im Gange! Vor allem die Ski-Urlauber kommen dabei ordentlich auf ihre Kosten. Doch was trägt man am besten auf der Piste? zeigt den perfekten Winter-Look!

Sarah Lombardi ist Alpin unterwegs

Die letzten Tage verbrachte Sarah Lombardi mit Freunden und ihrem Sohn Alessio im schönen Südtirol. So teilte sie immer wieder ein paar Schnappschüsse, die sie in verschneiten Berglandschaften zeigen. Aber nicht nur die Traum-Kulissen sorgen bei Sarahs Fans für ordentlich Aufsehen. Auch ihr Winter-Look stieß auf positive Resonanz! Sarah entschied sich nämlich für ihre Tage in den Alpen für einen lachsfarbenen Schneeanzug, mit dem sie definitiv nicht zu übersehen war.

Du willst auch so eine coole Schneeanzug-Look wie Sarah Lombardi? Wir haben hier ein paar tolle Pieces für euch zusammengestellt!

Sarahs Schneeanzug ist ein wahrer Eye-Catcher

Wie Sarah auf zahlreichen Fotos via " " bewies, brachte sie ein wenig Farbe ins verschneite Südtirol. Zu ihrem Schneeanzug kombinierte die ein schwarzes Stirnband, welches mit funkelnden Perlen besetzt ist. Eine absolut gelungene Outfit-Wahl, die nicht nur stylisch ist, sondern auch einwandfrei vor der Kälte schützt. Auch ihren Fans scheint Sarahs Look zu gefallen. So kommentieren sie: "Woher ist denn der tolle Schneeanzug?" sowie "Hammer Schneeanzug". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!

Huch, so kennen wir Sarah ja gar nicht: