Klaus-Dieter Klebsch: Das macht GZSZ-Hannes Bachmann heute

Der ehemalige GZSZ-Star arbeitet nämlich schon seit längerer Zeit ziemlich erfolgreich als Synchronsprecher. Unter anderem leiht er Hugh Laurie alias Dr. House seine Stimme. Auch Hollywood-Stars wie Alec Baldwin werden von Klaus-Dieter Klebsch vertont. In verschiedenen Werbespots großer Marken ist er ebenfalls zu hören. Damit ist er quasi ein Kollege seiner damaligen Serien-Frau Hanne Wolharn (spielte bei GZSZ Senta Lemke). Sie ist seit Kurzem in einer Waschmittelwerbung im TV zu sehen.

Der ausgebildete Schauspieler wurde einem größeren Publikum durch GZSZ bekannt. In der RTL-Serie spielte er fünf Jahre lang die Rolle des Hannes Bachmann, John Bachmanns Vater. 2007 starb er an den Folgen eines Flugzeugabsturzes den Serientod. Von 2010 bis 2012 war er dann noch mal Bruno Lanford in der Telenovela "Anna und die Liebe" zu sehen.