Kleines Kind stirbt an Meningokokken in Kita

Schock in Hessen: Ein Kleinkind ist in einer Kita an Menningkokken gestorben.

Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße hat nach dem Ausbruch des tödlichen Erregers alle Kontaktpersonen des Kindes ermittelt und sicherheitshalber Antibiotika empfohlen. Die Behörde teilte mit, dass seitdem keine Meningokokken -Infektionen aufgetreten sind.

Durch Tröpcheninfektion werden Meningokokken übertragen. Besonders der Typ B ist sehr gefährlich, da dieser bei Kindern schnell zum Tod führen kann – so auch bei dem Kleinkind aus Hessen. Die Folge der Krankheit können eine Hirnhautentzündung oder auch eine Blutvergiftung sein. In der Nasenschleimhaut sind die Erreger meist ungefährlich – zumindest dann, wenn diese nicht ins Blut gelangen.

Da Kinder von Meningokokken besonders gefährdet sind, wird eine "Ständige Impfkommission" empfohlen. Im Durchschnitt sterben rund fünf bis zehn Prozent der Menschen, welche sich mit Meningokokken infiziert haben.