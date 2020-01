Kobe Bryant (†41): Gänsehaut! Erste Worte von Ehefrau Vanessa

Reddit this

Der Tod von Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna sorgt schon seit Tagen für Aufsehen. Die beiden kamen mit sieben weiteren Opfern bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Zurück bleiben ihre erschütterten Fans und Familien.

Jetzt spricht Vanessa Bryant

Nun meldet sich Kobes Ehefrau Vanessa mit einem herzzerreißenden Post bei ihren Followern. Sie hat auf einen Schlag zwei der wichtigsten Menschen in ihrem Leben verloren. „Meine Mädchen und ich möchten den Millionen von Menschen danken, die uns in dieser schrecklichen Zeit mit Unterstützung und Liebe überhäuft haben. Vielen Dank für alle Gebete. Wir brauchen sie sehr. Wir sind völlig am Boden zerstört vom plötzlichen Verlust meines geliebten Mannes Kobe - des erstaunlichen Vaters unserer Kinder. Und meiner schönen, süßen Gianna - eine liebevolle, nachdenkliche und wundervolle Tochter und die Schwester von Natalia, Bianka und Capri“, schreibt Vanessa.

Sie fügt hinzu: „Es gibt momentan nicht genug Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben. Ich tröste mich mit dem Wissen, dass Kobe und Gigi beide wussten, dass sie sehr geliebt wurden. Wir waren so unglaublich gesegnet, sie in unserem Leben zu haben. Ich wünschte, sie wären für immer hier bei uns.“

Die 37-Jährige gesteht, nicht zu wissen, wie es nun weitergehen soll. Aufgeben sei für sie jedoch keine Option.

