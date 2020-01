Kobe Bryant (†41): War DAS der Grund für den Helicopter-Absturz?

Was für eine Tragödie! Basketballer Koby Bryant starb am Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz in Calabasas (Kalifornien). Seine 13-jährige Tochter Gianna war ebenfalls an Bord. Insgesamt kamen neun Passagier bei dem Unglück ums Leben. Was war die Ursache für den Absturz?

Waren das schlechte Wetter Schuld?

Einige Medien berichten darüber, dass während des Absturzes ein dichter Nebel in der Region herrschte. Über dem Zoo von Los Angeles soll es aufgrund des schlechten Wetter zu ersten Schwierigkeiten gekommen sein. Im Ort Calabasas stürzte die Maschine dann zu Boden. Laut Augenzeugen ging sie sofort in Flammen auf. Der Helikopter soll keine hör- oder sichtbaren Schäden gehabt haben, bevor er zerschellte.

Kobe Bryant (†41): Große Trauer um den Basketball-Star & seine Tochter

Das zuständige Polizei-Department berichtet ebenfalls von schlechten Wetterverhältnissen. Deren Hubschrauber-Staffel durfte zur gleichen Zeit wegen des Nebels nicht abheben. "Die Wetter-Situation war unterhalb unserer Minimum-Standards für das Fliegen." Ob das wirklich zum Absturz von führte? Das soll jetzt genauer überprüft werden.

