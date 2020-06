"Köln 50667" - 15 neue Freunde im TV

Wenn die Reality-Doku-Soap "Köln 50667" nur halb so ein Erfolg wird, wie die Serie schon jetzt bei Facebook abgeht, kommt RTL II vor Lachen nicht in den Schlaf. Schon 285.000 Fans haben im Sozialen Netzwerk auf Like gedrückt.

Der Sender nimmt einfach sein erfolgreichstes Format und steckt es in eine neue Stadt. Und "Berlin - Tag & Nacht" muss sich nicht einmal warm anziehen.

"Köln 50667" wird um 18 Uhr - also vor dem Quotenbringer - ausgestrahlt.

Mit dabei sind 15 junge Leute (bis auf eine Ausnahme), die in Köln wohnen, von einer großen Karriere träumen, auf Luxus stehen und deren Leben eine einzige Party ist. Dazu gibt RTL II einen Schuss ausgereifte Intrigen, verworrene Verwicklungen und den Wunsch nach Liebe und regelmäßigem Sex. Fertig ist: "Köln 50667"

Die "Kunstbar" ist der Mittelpunkt des Geschehens. Hier wird gearbeiten, gequatscht und geträumt: Von der Karriere als Model, als Tänzerin, von der Traumfrau und vom großen Geld.

Ein Konzept, was knallt!

