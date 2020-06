"Köln 50667": Privates Liebes-Outing von David Ortega und Sara

Im Scripted-Reality-Format "Köln 50667" sieht das Ganze ein wenig anders aus zwischen den beiden.

Diego hat zwar großes Interesse an Joleen, doch die hat keinen Bock auf den feurigen Latino.

Problematisch wird es nur, wenn Sara alias Joleen Kuss-Szenen mit anderen Darstellern hat: "Wenn ich mit anderen in der Soap knutsche, stört es David schon etwas", so Sara.

Trotzdem sind beide froh, dass sie bei "Köln 50667" fast jeden miteinander verbringen können.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!