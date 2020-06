Köln 50667: So schön ist Anna als Braut

Die langen Wochen der Vorbereitung haben sich definitiv gelohnt. Anna sieht in ihrem weißen Brautkleid einfach traumhaft aus. An der Hand ihres Vaters Alex strahlt sie bis über beide Ohren, als er ihr vor dem Standesamt aus dem Oldtimer hilft.

Auch die Fans sind begeistert von ihrem Look. Allerdings glauben viele, dass sie am Ende doch nicht mit Chris vor den Altar treten, sondern dass sie sich in letzter Sekunde doch für Valentin entscheiden wird. Ob es wirklich eine überraschende Wendung gibt oder ob Valentin wie angekündigt die Sendung verlässt, zeigt sich heute ab 18 Uhr bei "Köln 50667".