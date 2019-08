Köln 50667-Star Ingo Kantorek stirbt bei Autounfall!

Es ist ein Bild des Grauens, das Auto völlig zerstört. Schauspieler Ingo Kantorek (44) und seine Ehefrau Suzana (48) sind bei einem furchtbaren Autounfall ums Leben gekommen, wie "Bild" berichtet.

Das Paar war auf dem Rückweg aus dem Italien-Urlaub. Ein Sprecher der RTL2-Serie " " hat Ingo Katoreks Tod bereits bestätigt: "Wir sind geschockt und voller Anteilnahme für die Angehörigen. Wir können es selbst noch gar nicht fassen."

Das Drama ereignete sich auf der A8 bei Sindelfingen. Laut Unfallbericht habe Ingo Kantoreks Ehefrau Suzana am Steuer gesessen. Gegen 1.45 Uhr habe sie auf den Parkplatz Sommerhofenfahren wollen und sei dabei von der Fahrbahn abgekommen. Dabei soll sie gegen eine Betonleitwand geprallt sein. Ihr Pickup der Marke Mercedes wurde dabei nach rechts geschleudert gegen einen LKW-Anhänger geschleudert und völlig zerstört. Ingo Kantorek soll noch an der Unfallstelle gestorben sein, seine Frau am Freitagmorgen im Krankenhaus.

Ingo Kantorek hinterlässt einen Sohn

Ingo Kantorek, der seit 2013 bei "Köln 50667" mitspielte, hinterlässt seinen Sohn Denis. Seit 17 Jahren war er mit Suzana verheiratet. Bei postete der Schauspieler immer wieder verliebte Pärchen-Selfies, er machte ihr erst vor vier Tagen noch eine romantische Liebeserklärung: "Du verdienst jemanden, dich liebt und zwar mit jedem einzelnen Herzschlag. Jemanden, der ständig an dich denkt, der jede Minute im Gedanken bei dir ist und überlegt, was du machst, wo du bist und ob es dir gut geht. Du brauchst jemanden, der dir hilft, deine Träume zu verwirklichen. Jemanden, der dich vor deinen Ängsten beschützt. Du brauchst jemanden, der dich mit Respekt behandelt.

Und alles an dir liebt, vor allem deine Fehler. Und genau eine solche Person ist der zweite Teil deiner Seele, wenn diese Person in dein Leben tritt, finden sich zwei Seelen, die füreinander bestimmt. "