"Köln 50667": Das macht Ingo Kantorek nach seinem Soap-Ausstieg!

hatte zunächst bei „Köln 50667“ pausiert. Doch offenbar ist der Darsteller endgültig aus der Soap ausgestiegen!

Der Soap-Star hat sich neuen Projekten gewidmet und will in diesem Jahr richtig durchstarten. Der „Köln 50667“-Darsteller versucht sich nun im Musikbuisness und hat die Hauptrolle in dem neuem Musikvideo von Rico Bernasconi & Lotus feat. NICKI MINAJ übernommen.

Bei Facebook hat Ingo Kantorek angekündigt, beruflich in die Türkei zu fliegen wollen, und dass er einen neuen Job habe. Ob es sich dabei um neue TV-Projekte handelt, ist allerdings nicht bekannt. Nicht klar ist derzeit auch, ob er jemals wieder zu „Köln 50667“ zurückkehren wird. Danach sieht es derzeit zumindest nicht aus.