Köln 50667: Verlässt Valentin die Serie?

"Der Tag ist jetzt gekommen, es ist nicht ganz so einfach. Es der Tag, an dem Anna heiratet und der Tag, an dem ich sie aufgebe. Ich steige jetzt in ein Taxi und fahre zum Flughafen Köln/Bonn, weil in dieser Stadt offenbar kein Platz für mich ist", erklärte er traurig.

Und weiter: "Ich weiß nicht wirklich, wie ich mit dem Ganzen umgehen soll. Ich werde jetzt einfach nach Wien fliegen und freue mich auch auf meine Heimatstadt. Ich hoffe, dass mir das ein bisschen hilft, dass Ganze hier zu vergessen."

Ob Schauspieler Maximilian Ratzenböck die RTL2-Serie nun wirklich für immer verlassen wird, ist allerdings noch nicht endgültig bestätigt. Vielleicht gibt es ja doch noch eine überraschende Wende. Das zeigt sich heute Abend ab 18 Uhr bei "Köln 50667".