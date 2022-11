König Charles: Camilla kann nicht mehr! Ihre Wege trennen sich

Besonders vielsagend: Nach einer anstrengenden Woche voller Termine und Verpflichtungen gönnen sich Charles und Camilla an den Wochenenden meist eine Auszeit - getrennt voneinander. Dann, wenn andere Paare Quality Time miteinander verbringen, jettet das Königspaar an unterschiedliche Orte. Unter der Woche wohnen sie gemeinsam in Clarence House, doch samstags und sonntags ziehen sie sich auf ihre jeweiligen Anwesen zurück.