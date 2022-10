König Charles: Folgenschwere Entscheidung! Das Ende ist besiegelt

Was wird aus dem Buckingham Palast?

Vor kurzem hat Charles bereits erklärt, dass das Schloss Balmoral dauerhaft unbewohnt bleiben wird. Die Royals wollen den Lieblingsort der Queen in ein Museum verwandeln, in dem man sich Kleidungs- und Schmuckstücke der Monarchin ansehen kann.

Nur in Schloss Windsor wird von nun an gähnende Leere herrschen. Wie "The Sun" berichtet, sollten eigentlich Prinz William, seine Ehefrau Herzogin Kate und die gemeinsamen Kinder dort einziehen. Allerdings hat die Familie sich gerade erst in ihrem neuen Haus niedergelassen. Besonders bitter: Auch der Buckingham Palast bleibt vorerst leer.

Charles und seine Frau Camilla lassen das Anwesen jetzt aufwändig renovieren, um es irgendwann als Büro nutzen zu können. Für die Briten und die Royal Family dürfte es ziemlich schwierig sein, sich an das neue Leben ohne Elizabeth zu gewöhnen. Denn irgendwie ist plötzlich alles anders...