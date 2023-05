König Charles: Geheimer Brief von der Queen

Als König Charles III. in sein Büro ging und die berühmte "rote Box" öffnete, erwartete ihn eine Überraschung. Wie immer war sie voll mit wichtigen Dokumenten der britischen Regierung. Diese zu lesen und zu unterzeichnen, gehört zu seinen neuen Aufgaben als Monarch. Sein Blick fiel aber auf einen Brief, der ganz oben lag. Sofort erkannte er die filigrane Handschrift. Der Brief kam eindeutig von Elisabeth II., seiner Mutter.