König Charles nach pikanten Gerüchten: Endlich spricht er über die Wahrheit!

König Charles genießt als Mitglied der britischen Königsfamilie absoluten Luxus! Und Gerüchten zufolge will er diesen Komfort auch auf Reisen nicht missen. So haben böse Zünglein behauptet, der Sohn von Queen Elizabeth würde auf jede Reise einen eigene Klobrille mitbringen. Der australischen Radiosender "Hit105" konfrontierte den Adligen mit diesen Gerüchten, als er 2018 zu einem Besuch anreiste. Doch König Charles fiel aus allen Wolken und sagte im Interview: "'Mein eigener was? Oh, glauben Sie nicht an diesen ganzen Mist." Auch Ehefrau Camilla pflichtete ihrem Gatten bei: "Glauben Sie das nicht!"

Für den Palast war diese Konfrontation mit dem Gerücht Grund genug sich einen kleinen Scherz zu erlauben. Der damalige PR-Chef des Palastes schrieb auf Twitter: "Die Tour des Prinzen und der Herzogin durch Australien und Vanuatu beginnt: 30 Auftritte, 7 Tage, 1 Commonwealth Games, 0 persönliche Klo-Sitze". Humor haben sie immerhin...