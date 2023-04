König Charles & Camilla: Scheidung vor der Krönung

Er hat Camillas’ wahres Gesicht erkannt – gerade noch rechtzeitig, bevor sie durch ihn an die Macht kommen will. Ihre Gefühle für ihn? Längst erkaltet! Sie belügt Charles, sucht Trost beim Ex. Niemanden würde es wundern, wenn der König diese Farce beendet. Die Frau an der Seite des nächsten britischen Monarchen darf diesem keine Hörner aufsetzen. So weit kommt es noch!

Zurzeit ist es so: Camilla vergnügt sich an den Wochenenden auf ihrem Landsitz – mit ihrer einstigen große Liebe, Andrew Parker-Bowles. Ein charmanter, aufmerksamer Herr. Lebenslustiger als ihr jetziger Gatte. Seit sich das ehemalige Ehepaar zufällig wieder traf, geht Andrew auf Camillas Anwesen ein- und aus. Eine Demütigung für Charles: Er war es doch, für den sich Camilla damals entschied. Ausgerechnet in die Arme des Vorgängers muss Camilla flüchten! Jetzt, wo er König wird.

Camillas Spiel ruiniert Charles’ Ansehen. Lässt ihn an keine gemeinsame Zukunft mehr glauben. Was sollen die Leute sagen? Scheint, als führt kein Weg mehr an Scheidung vorbei.

