König Willem-Alexander und Königin Máxima: Bitteres Ehe-Drama! Es herrscht Eiszeit!

Skandalfrei, wie frisch verliebt und glücklich miteinander – so zeigten sich Willem-Alexander (53) und seine Máxima (49) in all den Ehejahren seit der Hochzeit 2002. Doch plötzlich herrscht Eiszeit in der Königs-Ehe: Seit ihrem Skandal-Urlaub gehen die beiden getrennte Wege!