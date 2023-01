Königin Camilla: Jetzt verprasst sie Millionen

Die Idee soll der Königsgemahlin bei ihrer letzten nötigen "Auszeit" in Indien gekommen sein. Da der Buckingham-Palast gerade sowieso umgebaut wird – warum nicht einfach einen Flügel in ein Reha-Zentrum verwandeln? Genug Platz wäre definitiv vorhanden. Und in dem großen, kühlen Klotz will sowieso keiner mehr leben. Camilla möchte angeblich ein Ballett-Studio, Yoga-Raum, Pool und natürlich eine Wellness-Oase einbauen lassen.

Engagiert sollen neben entsprechenden Trainern und Kosmetikerinnen dann auch noch drei Suchttherapeuten. Denn Camilla weiß anscheinend, dass sie ein Problem hat. Es ist kein Geheimnis, dass die Ex-Herzogin schon seit Jahrzehnten in Stresssituationen immer wieder zur Gin-Flasche greift. In diesem Notfall Hilfe direkt in London zu finden, das wäre perfekt für Camilla. Doch noch scheint die Entziehungskur vor wenigen Wochen in Indien wirklich funktioniert zu haben.

Trotzdem wäre ihre Klinik von Nutzen. Jeder braucht bei dem ganzen royalen Stress eine kleine Auszeit. Und in einem farbenprächtigen Flügel könnte ja die ganze Familie ausspannen. Dieses Argument hat zumindest beim König gewirkt. Die Millionen für den Umbau darf Camilla nun verprassen!

