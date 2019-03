Königin Letizia: Baby-Sensation! Jubel-News aus Spanien!

Reddit this

Besonders bei Terminen war Königin Letizia immer anzusehen, wie sehr ihr Kinder am Herzen liegen. „Ich liebe Babys so sehr“, gestand sie manches Mal voller Rührung und hätte das süße Bündel am liebsten gar nicht mehr losgelassen.

Doch so richtig hat wohl niemand mehr damit gerechnet, dass die Monarchin dieses Wunder noch einmal selbst erleben darf, wahrscheinlich auch sie selbst nicht. Nun aber könnte Letizias größter Wunsch endlich wahr werden: Es sieht ganz so aus, als erwarte sie ein Baby!

Ist Königin Letizia wieder schwanger?

Bei einem ihrer jüngsten Termine überraschte die Mutter von zwei Töchtern jetzt mit einem für sie ungewöhnlichen Outfit: Sie erschien in einem weiten Mantel mit Leoparden-Muster. Wollte sie mit dem auffälligen Designerstück vielleicht ein süßes Geheimnis kaschieren?

Königin Letizia: Mit diesem Look sorgt sie für Aufsehen!

Und wer genauer hinschaute, bemerkte noch etwas: Die sonst so eitle Spanierin hatte wohl seit einiger Zeit ihre braunen Haare nicht mehr gefärbt, sodass graue Strähnchen durchschimmerten. Das Thema Coloration in der Schwangerschaft ist noch immer umstritten – einige Mediziner raten davon ab. Viele Frauen verzichten daher ganz darauf, um ihr Ungeborenes nicht zu gefährden. Und wer mit 46 Jahren dieses Glück noch einmal erfahren darf, passt sicher ganz besonders gut darauf auf.

Letizia und Felipe wollten immer viele Kinder

Weiterer Nachwuchs wäre in der spanischen Königsfamilie mehr als willkommen. König Felipe (51) ist genauso vernarrt in Babys wie seine Frau. Bei öffentlichen Terminen leuchten auch seine Augen, wenn er ein Neugeborenes sieht. „Wir wollen mehr als zwei, aber weniger als fünf Kinder“, verkündete der damalige Kronprinz bereits bei der Verlobung im November 2003. Genauso würden sich die Prinzessinnen Leonor (13) und Sofia (11) sicher über ein Geschwisterchen freuen.

Nicht selten hat die Geburt eines Babys eine Familie auch wieder zusammengeführt: Das Verhältnis zwischen Letizia und ihren Schwiegereltern Juan Carlos (81) und Sofia (80) gilt seit Jahren als sehr angespannt, Felipe fühlt sich häufig zwischen den Parteien hin- und hergerissen. Vielleicht kann ein Kind endlich den ersehnten Familienfrieden bringen!

Es wäre zu schön, wenn schon bald wieder Babygeplapper im Zarzuela-Palast zu hören wäre. Manchmal braucht es eben Zeit, Geduld und ein kleines Wunder, bis sich ein lang gehegter Wunsch erfüllt…