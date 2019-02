Königin Letizia: In diesem 11 Euro Look zieht sie alle Blicke auf sich!

Was für ein königlicher Auftritt! In ihrem 11 Euro Look zeigt Königin Letizia jetzt, dass royal nicht immer teuer sein muss...

ist definitiv für viele Royalisten ein absolutes Fashion-Vorbild. So leicht wie jetzt, konnten ihre Fans allerdings noch nie den Look der Hoheit nachstylen!

Königin Letizia trägt Einteiler von Zara

Bei der Vergabe von Stipendien für Master und Forschungshilfen erschien Königin Letizia jetzt in einem petrolfarbenen Einteiler der Marke Zara, mit dem sie absolut alle Blicke auf sich zog. Zu dem Jumpsuit, der durch ein schwarzes Taillenband ihre Figur perfekt in Szene setzte, kombinierte Letizia Schuhe des Lables Magrit. Abgerundet wurde ihr Look durch eine schwarze Clutch. Einfach traumhaft! Doch damit nicht genug! Während der Einteiler der Königin schon mit einem regulären Preis von 57 Euro ein echtes Schnäppchen ist, ist das Piece momentan im Online Shop für schlappe 11 Euro erhältlich. Für alle Letizia-Fans eine absolute Sensation!

Königin Letizia beweist in ihrem 11 Euro Look königliche Etikette: Getty Images

Andere Royals setzten ebenfalls auf den "günstig" Look

Nicht nur Königin Letizia ist mit ihrem 11 Euro Look eine echte Schnäppchenjägerin. Erst kürzlich zeigte sich Prinzessin Victoria in einer Pailletten-Bomberjacke von H&M. Auch und waren bereits in mehreren Zara-Looks zu sehen. Es wird also ein weiteres Mal deutlich: Auch ein Look von der "Stange" kann absolut königlich sein!