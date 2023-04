Königin Letizia: Fremdgeh-Skandal! Sie hat ihren Ehering schon abgelegt

Heute der und morgen der Nächste. Immer wenn Letizia einem gut aussehenden Mann begegnet, geht es schon los: ein verführerischer Augenaufschlag, ein strahlendes Lächeln, dann wirft sie verlockend ihre Haare über die Schulter. Warum nur verhält sie sich so? Sie weiß doch, dass sie als Königin ständig fotografiert wird – und Ehemann Felipe dementsprechend auch ihre Eskapaden mitbekommt. Aus Spanien heißt es, dass es in der Ehe von Letizia und König Felipe ordentlich kriseln soll. Inzwischen ist es sogar schon so weit, dass die Königin ihren Ehering abgelegt hat …

Statt des Eherings, dem Symbols ihrer eigentlich ewigen Liebe zu Felipe, trägt sie nun immer öfter einen, auf dem das Wort "Amore" (Liebe) eingraviert ist. Doch von wem erhofft sich Letizia diese Amore? Vor Kurzem erst wurde sie sehr innig mit dem Präsidenten von "FEDER" (Bündnis seltener Krankheiten), Juan Carrión Tudela, gesichtet. Mit ihm zeigte sie sich auf offener Straße mehr als vertraut, es gab zärtliche Wangenküsse und vielsagende Blicke. Ist Juan etwa ihr neuer Romeo?

Oder ist es doch einer der diversen anderen Männer, denen sie sich im Moment regelrecht an den Hals wirft? Denn sobald sie einen attraktiven Typ erblickt, stürzt sich Letizia auf ihn und zieht ihre Flirt-Show ab.