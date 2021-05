Königin Letizia: Ja, noch ein Baby für die 48-Jährige!

Doch was passiert mit der Thronfolge, wenn tatsächlich ein Junge zur Welt kommt? Noch gibt es in Spanien offiziell die Regelung, dass Jungen den Mädchen als Kronprinzen vorgezogen werden. Ein Brüderchen würde derzeit auf Platz 1 landen und Leonor auf Platz 2 verweisen. Allerdings plant die Regierung, diese Regelung abzuschaffen und das Erstgeburtsrecht einzuführen. So wie es auch 1980 rückwirkend in Schweden beschlossen wurde. Sonst wäre Kronprinzessin Victoria (*1977) von ihrem jüngeren Bruder Carl Philip (*1979) verdrängt worden.

Noch ist Letizia am Anfang ihrer Schwangerschaft. Ein Bäuchlein ist bei der superschlanken Königin nicht recht zu erkennen. Doch aus Palastkreisen war bereits laut "Neue Post" zu erfahren, dass sie und Felipe die süße Baby-Neuigkeit in diesen Tagen öffentlich bekannt geben wollen. Es wäre ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung für das ganze Land – in ziemlich harten Zeiten. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Nach all den Krisen und Korruptionsaffären im Königshaus – Ex-König Juan Carlos (83) floh nach Abu Dhabi – ist die Baby-Neuigkeit die erste gute Nachricht seit Langem.

Auch Felipes Mutter Sofia ist jetzt überglücklich: Ihr neuntes Enkelkind ist unterwegs! Das Baby müsste im November zur Welt kommen. Am 2. November feiert die frühere Königin ihren 83. Geburtstag. Auch für sie ist der kleine Prinz das schönste Geschenk!