Königin Letizia: Liebes-Drama am spanischen Hof!

Die erste Liebe ist etwas ganz besonderes… Für viele Teenager ist das eine der schönsten Erfahrungen ihres bisherigen Lebens. Doch leider nicht für Kronprinzessin Leonor (14)! Denn Mama Letizia (47) verbietet ihrer Tochter knallhart den ersten Freund. Liebes-Drama am spanischen Hof!

Offenbar hat sich das hübsche Mädchen in einen Klassenkameraden verguckt, der aus einer der reichsten Familien Madrids stammen soll. Eigentlich also eine gute Partie. Doch Papa Felipe (52) und Letizia gehen auf die Barrikaden! Besonders die Mama soll sehr aufgebracht sein.

Königin Letizias Tochter rebelliert

Überraschend ist das nicht: Letizia ist bekannt dafür, seit den Geburten ihrer Töchter Leonor und Sofía (13) jedes Detail in deren Leben zu kontrollieren. Und nun eine Liebelei, in dem Alter? Da zieht Letizia die Daumenschrauben gleich noch mehr an!