Königin Letizia & König Felipe: Bitteres Erwachen! Jetzt kann ihnen nur noch eine Person helfen

Prinzessin Leonor wird ein schweres Erbe antreten: In keinem anderen Land steht das Königshaus dermaßen in der Kritik wie in Spanien. Die Proteste der katalanischen Separatisten verstummen nicht, eine Einigung scheint unmöglich. Aber aus der zweiten Reihe funkelt ein kleiner Hoffnungsschimmer für eine rosigere royale Zukunft, denn bei ihren letzten Auftritten sammelte die Thronfolgerin viele Sympathiepunkte!