Königin Margrethe: Horror-Unfall mit schlimmen Folgen!

Im Juli 1948 wollte Ex Königin Ingrid († 90) mit ihren Töchtern Margrethe und Anne-Marie (75) einen schönen Sommerausflug in ihrem alten Ford Mercury unternehmen. Doch es kam anders als gedacht: "Während wir fuhren, versuchte meine Mutter Anne-Marie auf meinen Schoß zu helfen und war abgelenkt. Plötzlich gab es einen Knall", erzählt Margrethe jetzt zum ersten Mal in dem neuen Buch "Unterwegs", das anlässlich ihres 50. Thronjubiläums im Januar erscheint. "Meine Mutter war gegen einen Baum gefahren. Wir wurden alle herausgeschleudert und ohnmächtig. Ich wachte erst im Krankenhaus Sønderborg mit Verbänden am Kopf wieder auf." Zum Glück nur mit einer leichten Gehirnerschütterung, aber der Schock sitzt noch heute tief. "Es war schlimm genug, dass überall Blut wegen einer Verletzung am Kinn war." Bei ihrer kleinen Schwester blieben sogar sichtbare Folgen zurück: "Anne-Marie verletzte sich am Mund. Sie hatte noch Jahre später ein etwas schiefes Lächeln."