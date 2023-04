Königin Maxima: 4. Kind! Es wir dein Junge

Maxima ist Königin, UN-Botschafterin und Mutter. Letzteres bleibt sie immer – doch das Nest zu Hause im Schloss Huis ten Bosch in Den Haag leert sich. Kronprinzessin Amalia studiert in Amsterdam, Alexia macht auf der Schule United World College of the Atlantic in Wales ihr internationales Abitur. Ariane wohnt zwar noch zu Hause, feierte aber gerade ihren 16. Geburtstag. Nicht mehr lange und auch sie geht ihre eigenen Wege. Im Schloss wird es immer stiller. Natürlich ist Maxima viel unterwegs und meistert pausenlos Termine. Doch in ihr scheint sich eine große Leere auszubreiten, dabei hat sie noch so viel Liebe zu geben!

Bei ihren vielen Reisen rund um den Globus sah sie nicht nur schöne Dinge, sondern erlebte auch Leid und Elend. Kinder, die kaum eine Chance auf ein glückliches, erfülltes Leben haben. Adoptionen aus dem Ausland sind ja keine Seltenheit. Maxima würde es so glücklich machen: Sie könnte einerseits ein unschuldiges Kind aus der Not befreien, sich andererseits den geheimen Wunsch erfüllen, einen Sohn zu haben. Und noch einmal ein unschuldiges Wesen auf seinem Weg in die Welt begleiten. Auch für ihren Ehemann Willem-Alexander wäre ein neues Familienmitglied ein Segen. Er hat es mit seinen drei Teenager-Töchtern nicht immer leicht gehabt – ein wenig männliche Unterstützung käme da ganz gelegen. "Bei uns geht es oft wild zu", meinte der König mal.

Für ein weiteres eigenes Kind ist es bei dem Königspaar aus Altersgründen mittlerweile zu spät. Eine Adoption ist doch aber eine wunderbare Möglichkeit, das eigene Heim wieder mit Kinderlachen und Liebe zu füllen.

