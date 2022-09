Königin Maxima: Bittere Tränen um Tochter Amalia

Von vorn: In diesen Tagen beginnt die Kronprinzessin ihr Studium an der Universität von Amsterdam. Genau jetzt steigen viele wilde Partys, auf denen sich die Studenten kennenlernen und Spaß haben. Alle werden eingeladen – nur Amalia nicht. Die Kronprinzessin leidet darunter, von den coolen Seiten des Studentenlebens ausgeschlossen zu werden. Maxima hört sich alles an, was ihre Tochter ihr anvertraut – und macht sich große Sorgen um ihre Älteste! Wieso nur wollen ihre Kommilitonen nichts mit ihr zu tun haben?