Königin Maxima: Die traurige Wahrheit hinter ihrem Strahlen

Für die Presse und vor allem für ihre Niederländer hat die dreifache Mutter immer ein offenes Ohr und ein breites Lächeln übrig, aber nicht immer ist der Strahlefrau zum Strahlen zumute. "Ich leide manchmal unter Höhen und Tiefen und Stress", gab Máxima jetzt im Gespräch mit Jugendlichen offen zu. Die Diskussion fand im Rahmen einer Veranstaltung von "Mind US" in Gouda statt. Die Stiftung verfolgt das Ziel, mentale Gesundheitsprobleme zu enttabuisieren, gerade bei den Jüngeren. Da gibt die Königin mit ihrem Geständnis das beste Beispiel und zeigt: Glamour, Reichtum und ein hohes Amt schützen nicht vor Ängsten oder Zweifeln.

Für Maxima hat das Thema psychische Gesundheit aus persönlichen Gründen höchste Priorität. Ihre Schwester Inés litt lange Zeit an Depressionen und verlor mit nur 33 Jahren den Kampf gegen ihre Dämonen. Maximas Töchter Alexia und Amalia sind in therapeutischer Behandlung, um mit ihren Problemen fertig zu werden. Und was macht Maxima? Um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, versucht die gebürtige Argentinierin, sich auf "Dinge zu konzentrieren, die einen glücklich machen" – und das sind in ihrem Fall Tanzen und Laufen. Beim Sport findet Maxima den für sie so wichtigen Ausgleich zum alltäglichen Stress und all den Sorgen, die ihr Kopfzerbrechen bereiten. Ihr Geheimrezept gegen Depri-Momente: Schwitzen und Endorphine freisetzen.

