Königin Maxima: Drama um ihre älteste Tochter

"Du wirst es dann schon riechen, wenn ich in deiner Nähe bin. Ja, Mädchen, es gibt kein Entkommen“, schreibt Wouter G. (31). Es ist eine der weniger haarsträubenden Nachrichten, die er in den sozialen Netzwerken an Kronprinzessin Amalia der Niederlande (16) richtet. Kurze Zeit später wurden sie wieder gelöscht.

Doch ihre Mutter, Königin Maxima (49), wird seine Worte wohl niemals vergessen. Seit Wochen wundert man sich über das angestrengte Gesicht der Monarchin. Das Lächeln, das aufgesetzt wirkt, nie ihre Augen erreicht. Die verstörenden Nachrichten, die Sorgen um Amalia sind der Grund. Inzwischen hat die Polizei Wouter G. zwar festgenommen und die Staatsanwaltschaft klagt ihn an. Doch die Sorgen bleiben.