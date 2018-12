Königin Maxima: Ein Baby mit 47! Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk!

Keine Frage: Die Vermutung, dass irgendetwas mit in letzter Zeit nicht stimmt, scheint nicht falsch gewesen zu sein. Dass wir uns Gedanken um die niederländische Königin gemacht haben, war ein Gefühl, das uns nicht getäuscht hat. Zwar ließ der Hof verlauten, sie leide an einer Darminfektion und sei deshalb unpässlich – aber offenbar steckt etwas ganz anderes hinter Maximas oft müdem Gesicht oder den Terminabsagen. Etwas Großartiges. Das schönste Weihnachtsgeschenk, das man sich nur denken kann: ein Baby!

Ist Königin Maxima wieder schwanger?

Es ist nicht nur das Geflüster, das immer lauter wird. Es ist auch Köngin Maxima selbst, die sich verrät: Erst am Nikolaustag fasste sie sich bei der Verleihung des Prinz-Claus-Preises in Amsterdam freudestrahlend an den Bauch. So, als wolle sie etwas schützen. Und nur vier Tage später sahen wir die Königin, wie sie in einem auffallend weiten Mantel auf den Staatsbesuch aus Kap Verde wartete. Bloß keine Rundungen zeigen, dafür wieder dieses gewisse Lächeln...

Für Maxima wäre das nach dem Verlust ihres Vaters und ihrer Schwester ein Trost. Und dass man auch mit 47 noch Mutter werden kann, haben schon ganz andere bewiesen.