Königin Máxima: Große Sorge! Wie schlecht geht es ihr wirklich?

Ganz Holland macht sich große Sorgen: Königin Máxima hat ihr Lächeln verloren, wirkt in sich gekehrt und depressiv. Hängt das Leben der Königin am seidenen Faden?

Königin Máxima zieht sich zurück

Sie war immer die Strahle-Königin mit dem süßesten Lächeln. Doch diese Zeiten sind leider vorbei. Máxima sieht immer schlechter aus, lässt sich gehen und nimmt kaum noch royale Termine wahr. "Sie wirkt müde und kraftlos", fällt auch Modejournalistin Josine Droogendijk auf. Und die muss es wissen: Sie kennt Máxima gut, schrieb 2014 sogar ein Buch über die Königin. Doch warum ist Hollands einstiger Sonnenschein plötzlich so endlos traurig?

Königin Máxima durchlebte schwere Zeiten

Da sich ihre Schwester Inés Zorreguieta (†33) 2018 infolge von Depressionen das Leben nahm, liegt nahe, dass die Königin auch an dieser heimtückischen Krankheit leidet. Tragisch! Ausgelöst wurden die Depressionen bei ihr vermutlich durch den Tod ihrer Schwester. "Auch Wechseljahre können Depressionen verstärken", weiß ein Arzt, öaut "Das Neue". Die Königin braucht dringend Stabilität in ihrem Leben. Viel Halt wird Máxima jedoch von ihrer Familie in dieser prekären Situation nicht erwarten können. Denn auch ihr Ehemann Willem-Alexander befindet sich in einem Seelentief, sein Blick ist leer. Er hat die Depressionen von seinem Vater Claus (†76) geerbt.

