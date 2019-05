Königin Máxima: Hoppla! Diese Heels sind ganz schön gewagt!

Oh, là, là! Diese Heels haben definitiv es in sich! Bei einem Besuch von Königin Máxima und König Willem-Alexander in Warnemünde bewies Máxima, dass sie nicht nur die Königin der Niederlande ist, sondern in ihr ebenfalls eine waschechte Fashion-Queen steckt!

Herzogin Kate: DIESE Schuhe gefallen der Queen überhaupt nicht!

Königin Máxima in Denim-Heels

Zu einem Wirtschaftsdinner in Warnemünde entschied sich Königin Máxima für ein blau-weiß-gemustertes Kleid, welches sie mit einer weißen Stola kombinierte. Aber nicht nur Máximas Dress sorgte bei allen Royalisten für jede Menge Aufsehen. Vor allem die Schuhwahl der Königin stand im Fokus des Geschehens. Der Grund: Königin Máxima entschied sich zu ihrem Dinner-Look für Denim Heels, die ihrem Outfit den letzten Schliff verpassten.

Königin Máxima in ihren Denim Heels: Picture Alliance

Königin Máxima setzt Mode-Statement

Obwohl sich Königin Máxima an ein strenges -Protokoll halten muss, zeigt die Monarchin mit ihrer Schuhwahl, dass ein royaler Look nicht immer bieder sein muss. Auch Maximas rot lackierte Fußnägel beweisen, dass die Königin genau weiß, wie sie sich perfekt in Szene setzten kann. Mit welchem extravaganten Style uns Königin Máxima wohl als nächstes überraschen wird? Wir können gespannt sein...