Königin Maxima: Ihr Märchenleben ist Geschichte

"Meine normalen Tage kommen mir nicht glamourös vor", so Maxima. Und weiter: "Mein Leben mag wie das Leben einer Königin erscheinen, aber ich habe einen ziemlich normalen Tag mit viel harter Arbeit. Meine Kinder fahren mit dem Fahrrad zur Schule, sie bekommen alle Taschengeld und sie müssen sich selbst versorgen. Also sehe ich mich nicht als Königin."

Auf die Frage, ob ihr Leben wie im Märchen sei, lacht sie auf: "Ich glaube nicht, dass es dieses Märchen gibt. Diese Arbeit ist härter als andere, die ich früher ausgeführt habe. Und ich sage Ihnen, ich war Bankier in New York und habe 16 Stunden am Tag gearbeitet." Trotzdem: Maxima liebt ihre Aufgabe als Königin. "Ich kann viel bewegen, und das tut gut."