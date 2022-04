Königin Máxima: Ihre größte Leidenschaft wird ihr zum Verhängnis!

Maxima achtet auf ihre Finanzen

Zwar geht es Máxima heute als Frau von König Willem Alexander finanziell weit besser als früher. Und in der Theorie versteht sie – als gelernte Bankkauffrau – sogar ziemlich viel vom schnöden Mammon. Aber in der Praxis zerrinnen ihr die Euros zwischen den Fingern! Damit ihre Töchter Amalia, Alexia und Ariane es besser lernen, ist Maxima bei ihnen sehr strikt: "Sie bekommen Taschengeld. Und wenn das weg ist, dann ist es weg." Da helfen auch keine Tränchen. "Dann sage ich: ,So lernst du, beim nächsten Mal besser damit umzugehen.‘" Nur: Manchmal bleibt auch das Theorie, und die strenge Mama wird weich. "Dann habe ich ihnen doch Geld gegeben. Aber das hätte ich wirklich nicht tun sollen!"

Ob Willem Alexander dieses Geheimnis ahnte, als er die Bankerin Máxima 2002 heiratete? Sie sagt sich sicher: Den Prinzen aus dem Märchen habe ich schon gefunden. Aber wo bleibt nur dieser verflixte Goldesel, wenn man ihn so dringend braucht? Na ja, ein Herz aus Gold ist ja viel wertvoller – und das hat Willem.

