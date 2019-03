Königin Maxima: OP-Schock! Was verschweigt der Hof?

Es kommt in Schüben. Immer wieder – und leider auch immer öfter. Schon wieder ist Maxima ernsthaft erkrankt. So ließ der niederländische Hof verlauten: „Die Königin musste sich einem medizinischen Eingriff unterziehen. Sie muss sich immer noch ausruhen.“ Wie so oft versucht der Palast, Maximas gesundheitliche Probleme runterzuspielen. Doch als König Willem-Alexander nun bei einer Ehrenamts-Veranstaltung auf den Verbleib von Máxima angesprochen wurde, musste er reagieren: : „Es geht ihr gut, Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Aber die Ärzte fanden es besser, dass sie eine Pause macht. Natürlich wäre es schön, wenn sie an meiner Seite wäre.“

Trotzdem auffällig: Der Hof weigert sich beharrlich zu erklären, um was für eine Operation es sich bei der Königin handelt. Doch warum? Man fragt sich unweigerlich, was da verschwiegen werden soll. Auch die Tatsache, dass der Hof nur einen Tag vor ihrem gemeinsamen Auftritt öffentlich machte, dass sie operiert wird, ist merkwürdig.

So lang ist Königin Maximas Krankenakte

Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass Maxima ausfällt: 2015 mit einer schweren Nierenerkrankung, 2016 mit einer Gehirnerschütterung. Im Herbst vergangenen Jahres litt die Königin bereits an einer schweren Darminfektion, hatte seither nur 25 Auftritte. Zum Vergleich: Das Jahr davor waren es in diesem Zeitraum 40 Auftritte! Klingt nicht gut. Ruhe und Schonung ist das, was die Königin nun dringend braucht.

Königin Maxima: OP-Schock! Alle Termine abgesagt!

Steckt also noch mehr dahinter? Schließlich kann die Darminfektion auch von schweren Allgemeinerkrankungen ausgelöst werden. Ist diese Krankheit etwa zurück? Bleibt zu hoffen, dass das Königshaus bald Licht in das düstere Kapitel der beliebten bringt!