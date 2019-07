Königin Máxima: Style-Hammer! SO haben wir sie noch nie gesehen!

Huch, was ist denn mit Königin Máxima passiert? Obwohl die Schönheit eigentlich für ihren extravaganten Style bekannt ist, überrascht sie ihre Fans nun mit einem vollkommen veränderten Look...

Königin Máxima mal ungestylt? Unmöglich! Doch jetzt die Überraschung! Bei einem ihrer jüngsten Auftritte erschien die schöne Königin nun im Natural- -Look! Für ihre Fans eine absolute Sensation!

Klau den Look von Königin Máxima!

Königin Máxima ist gerade in Bangladesch unterwegs

Bei einem öffentlichen Termin in Bangladesch zeigte sich Königin Máxima nun von ihrer natürlichen Seite. Die Königin besucht gerade Bangladesch in ihrer Rolle als Sonderanwältin des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für integrative Entwicklungsfinanzierung. Dass sich die Königin zu so einem Anlass gegen große Robe und Glamour-Make-up entschied, ist somit kaum verwunderlich.

Königin Máxima ohne Make-up!

Wie die neusten Bilder von Königin Máxima zeigen, sie ist auch ohne Make-up eine absolute Beauty. So zeigte sie sich während eines Termins in einem Regierungszentrum für digitales Bezahlen mit offenem Haar und im Natural-Beauty-Style. Dazu trug sie ein Kleid mit floralem Print und XXL-Ohrringen, durch die sie alle Blicke auf sich zog. Mit ihrer Handtasche in Heckel-Optik verpasste die Königin ihrem Look den letzten Fashion-Schliff.