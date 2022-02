Königin Máxima & König Willem-Alexander: Jetzt geben sie die Krone weiter!

Er kommt aus dem Münsterland, studiert aber in den Niederlanden Wirtschaftswissenschaften. Seine Familie ist sehr wohlhabend und mit seinem Charme und der deutschen Tugend, die Amalia sehr schätzt, hat er das Herz der Prinzessin erobert. Die beiden sollen seit über einem halben Jahr fest zusammen sein.

Máxima freut sich sehr für ihre Tochter, vor allem, da er sie nun bei ihrer großen Aufgabe, sich auf die Thronfolge vorzubereiten, unterstützen kann. Die Königin gibt ihrer Tochter viele Tipps und hält ihr stets den Rücken frei.

Obwohl Amalia nun volljährig ist und tun kann, was sie will, legt sie viel Wert auf die Meinung von Mama und Papa. "Plötzlich kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich fände es ab und zu auch schön, wenn meine Eltern sagen würden: 'Du musst das so und so machen!'", erklärt sie. Wenn der älteste Spross des Königspaares kleinere royale Termine übernimmt, schaut ihr Mama im Büro zu Hause gerne mal über die Schulter. So zeigt sie Amalia, dass sie stets in ihrer Nähe ist, wenn sie den Rat ihrer Mutter braucht.

Doch bevor es richtig los geht, ihre Eltern für sie den Thron freimachen, hat Amalia erst einmal andere Pläne: Sie will wie ihr Freund studieren! Dafür verzichtet sie sogar auf das royale Privileg, einen Zuschlag von 1,6 Millionen Euro pro Jahr zu erhalten. "Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es so viel schwerer haben", sagt sie. Den Rat, auf die Summe zu verzichten, kam auch von ihren Eltern, wird aber vom Volk befürwortet und brachte ihr viele Sympathiepunkte ein.

Bis das Studium beginnt, will Amalia, die im vergangenen Jahr ihr Abitur machte, noch reisen, die Welt kennenlernen und sich von ihrem Elternhaus lösen. Am liebsten mit ihrem Partner.

Doch egal, wo sie sein wird: Auf Mama Máxima kann sie immer zählen. "Meine Mutter ist für mich wirklich ein Kumpel, eine Art Freundin, die sieht, wie ich mich fühle, die immer für mich da ist", schwärmt Amalia.

Der Königin war es immer ein Anliegen, ihre Töchter zu selbstbewussten und bodenständigen Frauen zu erziehen. Dass ihr das gelungen ist – darauf kann die schöne Regentin stolz sein.

Das royale Paar und seine Töchter sind eine richtige Vorzeige-Familie – trotz aller Pflichten. Egal was passiert, sie halten immer zusammen. Und niemand geht seinen Weg allein!