Königin Maxima & König Willem-Alexander: Schock-Nachricht! Er war dem Tod so nahe

Aber wie es oft so ist, wenn man keine Zeit hat, löste sich das Schnürband des Königs. Er hielt an und bückte sich. Maxima bemerkte es erst gar nicht und ging weiter. Doch dann drehte sie sich um und sah zu ihrem Mann. Er kämpfte mit dem widerspenstigen Schuhband und sah dabei gar nicht, was um ihn herum passierte. Aber die Königin sah es...

Ihr Herz machte einen Satz: Willem-Alexander hockte wenige Meter hinter dem Lastwagen. Und plötzlich setzte sich der Koloss auf dem leicht abschüssigen Boden rückwärts in Bewegung, rollte auf den König zu – bedrohlich, gewaltig. Da schrie Maxima aus Leibeskräften: "Willem! Kijk uit! Snel! Ga weg!" (deutsch: Pass auf! Schnell! Weg da!).

Sie riss sich die hochhackigen Pumps von den Füßen und rannte los. Endlich bemerkte ihr Mann die Gefahr. Erschrocken fuhr er auf, stolperte, fiel zu Boden, schlug aufs Knie. Maxima erreichte ihn gerade noch, packte Willem am Arm, zog ihn weg. Der schwere Lkw verfehlte seinen linken Fuß nur um Haaresbreite.

Auch der Brummi-Fahrer sah endlich, was los war, sprintete zu seinem Wagen. Doch zu spät. Das Heck des Brummis drückte sich in zwei geparkte Transporter. Immerhin stoppten sie ihn. Danach – in der Stille des ersten Schocks – hätte man eine Stecknadel fallen hören. Maxima hatte Willem-Alexander das Leben gerettet. Sie ist nicht nur seine große Liebe, sondern auch sein ganz persönlicher Schutzengel.