Königin Máxima: Unfall-Schock bei Bootsfahrt

Obwohl Königin Máxima und König Willem Alexander immer mit einer Vielzahl von Sicherheitsbeamten reisen, konnten diese sie bei der Bootsfahrt nicht vor dem drohenden Kinnhaken beschützen. Nach der Überfahrt will ein Mitarbeiter des Schiffes die Sicherheitsschranke öffnen, damit das königliche Ehepaar von Bord gehen kann. Die Frau von König Willem Alexander stand jedoch zu nah an der Absperrung. In letzter Sekunde konnte sie ihren Kopf zur Seite ziehen, bevor sie die Schranke getroffen hätte.