Königin Paola von Belgien: Nach Schlaganfall im Krankenhaus

Königin Paola soll in Italien einen Schlaganfall erlitten haben, wie der belgische Sender „RTBF“ berichtet. Sofort wurde die 81-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Sie soll am Nachmittag nach Belgien geflogen sein – dort wurde sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht und behandelt. Bisher gibt es noch keine weiteren Details zu ihrem Gesundheitszustand.

Erst am 11. September feierte Königin Paola von Belgien ihren 84. Geburtstag. Mit ihrem Mann Albert II. befand sie sich derzeit im Urlaub in Italien. Gesundheitlich war sie schon in den vergangenen Jahren immer wieder angeschlagen.

Nach ihrer Abdankung wurde es ruhiger um sie

Seit 2013 feiert sie nach ihrer Abdankung ein unauffälliges Leben und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit ihrer Abdankung ist Alberts dessen Sohn, König Philippe (58), der Staatschef von Belgien.