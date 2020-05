Reddit this

Königin Silvia: Ehrliche Beichte! So geht es Prinz Daniel wirklich!

Huch, so kennen wir Königin Silvia ja gar nicht! Die Monarchin gibt nun intime Einblicke hinter die Palastmauern...

Eigentlich sind die schwedischen Royales dafür bekannt, dass sie sich zu privaten Themen weitestgehend bedeckt halten. Um so verwunderlicher somit das jüngste Interview von Königin Silvia...

Große Sorge um Prinz Daniel

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie überschlugen sich die Schlagzeilen über den Gesundheitszustand von Prinz Daniel. Während sie Schweden nämlich bereits dazu angehalten wurden, zu Hause zu bleiben, waren Prinz Daniel und Prinzessin Victoria noch auf einigen öffentlichen Terminen zu sehen. Für die Skandinavier absolut unverständlich! Schließlich muss der Prinz seit seiner Nierentransplantation akribisch auf seine Gesundheit achten. Doch wie geht es Prinz Daniel wirklich?

Königin Silvia spricht Klartext

Wie Königin Silvia nun im Interview mit "aftonbladet.se" berichtet, war die Sorge um Prinz Daniel vollkommen unbegründet. So erklärt sie: "Zum Glück weiß ich, dass es Prinzessin Christina und Prinz Daniel gut geht." Alle royalen Anhänger können also unbesorgt sein! Prinz Daniel und Prinzessin Christina, die an einer Krebs-Erkrankung litt, erfreuen sich bester Gesundheit - zum Glück!

