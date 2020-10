Königin Silvia von Schweden: Ihr Bruder ist tot!

Walther soll laut dem schwedische Blatt "Svenskdam" bis Anfang 2020 noch in Italien gelebt haben, bevor er nach Schweden zog. Gemeinsam mit seinem Sohn Patrick lebte er in einem Haus in der Nähe seiner Schwester Silvia und ihrem Ehemann König Carl Gustaf. Dass der 86-Jährige an einer schweren Krankheit litt, wurde bis zu seinem Tod unter Verschluss gehalten.

