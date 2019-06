Königin Silvia von Schweden: Erschütterndes Todesdrama!

Oh je, was für traurige Nachrichten aus dem schwedischen Königshaus! Wie nun bekannt gegeben wurde, müssen Königin Silvia und König Carl Gustaf ein schlimmes Todes-Drama verkraften...

Wie furchtbar! Erst kürzlich war die königliche Familie noch dabei zu sehen, wie sie den schwedischen Nationalfeiertag feierte. Die schwedischen Royales wirkten dabei so glücklich und ausgelassen, wie eh und je. Doch jetzt das Traurige...

Königin Silvia und König Carl Gustaf: Ihre Freundin ertrank

Laut der schwedischen Presse, ereignete sich am Genfer See ein furchtbarer Unfall. Wie es heißt, soll Anki Wallenberg, eine enge Freundin von Königin Silvia und König Carl Gustaf, bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen sein. Am Samstag soll Anki einen Segelausflug mit einem Freund auf dem See unternommen haben, durch einen Sturm soll das Boot gekentert sein, wodurch Anki tödlich verunglückte.

Königin Silvia und König Carl Gustaf in Trauer

Wie es durch "Expressen" heißt, soll das tragische Unglück für die königliche Familie ein absoluter Schock sein. Der Bruder von Anki erläuterte gegenüber dem Blatt, dass seine Schwester eine geübte Seglerin war, sich aber bei dem Unglück in den Leinen verfangen hatte. Ob Königin Silvia und König Carl Gustaf an der Trauerfeier zu Ehren ihrer Freundin teilnehmen werden, ist nicht bekannt.