Große Trauer in Hollywood! Die beliebte Komikerin Rose Marie ist tot. Sie starb im Alter von stolzen 94 Jahren. Die traurige Neuigkeit wurde jetzt auf ihrer Website bekanntgegeben.

Rose Marie wurde 94 Jahre alt

Rose Marie schaffte ihren Durchbruch in den 60er Jahren. Damals wurde sie durch die "The Dick van Dyke Show" bekannt. Von 1961 bis 1966 spielte Rose Marie darin die Rolle der Sally Rogers.

Doch Rose Marie stand schon Jahre vorher das erste Mal vor der Kamera. Um genauer zu sein im Jahr 1933 für den Film "Sea Sore".

Rose Marie erhielt den Stern auf dem Walk of Fame

Nach dem großen Erfolg der "The Dick van Dyke Show" ergatterte Rose Marie Rollen in "The Doris Day Show" und "Love Boat". Außerdem wurde sie auf dem Broadway gefeiert. 2001 erhielt die Schauspielerin sogar den Stern auf dem Walk of Fame.

Rose Marie hinterlässt eine Tochter.