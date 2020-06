Jasmin Wagner: Blümchen spricht über ihre Teenager-Zeit

Und trotzdem hat die nun 35-Jährige eine fast normale Kindheit gehabt, wie sie im Interview mit der "Zeit" erzählt: "Alles, was ich verdient habe, wurde gespart. Bis ich 15 war, hatte ich als einziges Einkommen mein Taschengeld, ich glaube 150 Mark im Monat. Ich bin nie auf so einen Luxustrip gekommen. Und ich habe ja sehr lange noch zu Hause gewohnt, bis ich Mitte 20 war. Mein Leben hat nicht viel gekostet." Eben eine ganz normale Kindheit.

"Ich habe auch wie ein normales Mädchen gelebt. Wenn ich zu Hause zickig war, hat meine Mutter mich zu Hausarrest verdonnert, ich musste aufräumen, den Müll rausbringen. Meine Mutter hat sich nicht wahnsinnig darum geschert, dass ich berühmt war."

Auch die typischen Drogen-Eskapaden von Kindheits-Stars hat Blümchen nicht mitgemacht: "Das schlimmste, was ich erlebt habe, ist die Scheidung meiner Eltern. Also keine großartigen Dinge. Das Einzige, was mein Leben ungewöhnlich gemacht hat, war, dass ich ein Popstar wurde."

Nur einmal ist Blümchen ihrem Ruhm und dem vielen Geld verfallen: "Die einzige Eskapade, die ich mir geleistet habe, war, dass ich zu viele Klamotten auf einmal gekauft habe. Ich hatte mit 17, 18 meine erste eigene Kreditkarte und war bei Gucci shoppen. Das war damals schwer angesagt. Eigentlich wollte ich nur einen Minirock kaufen, einen schwarzen mit Schlitz vorn. Dann geriet ich in einen Rausch. Als ich rauskam, hatte ich ein paar Tausend Mark ausgegeben, ohne mir bewusst zu sein, was da gerade geschehen war. Da habe ich Ärger bekommen."