Konny & Manu Reimann: 33 Kilo weg! So haben sie abgenommen

Heute Abend startet endlich die neue Staffel von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" bei RTLzwei. Kleine Vorwarnung: Konny und Manu haben sich ziemlich verändert...

Mit diesen Methoden haben Konny und Manu Reimann abgenommen

Manu hat in drei Monaten stolze 17 Kilo, Konny 16 Kilo abgespeckt. Wie? "Ich esse kein Fleisch mehr, sondern nur Fisch. Ich trinke keine Kuhmilch mehr, vermeide raffinierten Zucker. Das hat richtig was ausgemacht", verrät Manu jetzt im Interview mit Sender RTLzwei. Konny hat eine andere Methode probiert. "Ich kann am besten viel arbeiten und wenig essen. Wenn ich zum Beispiel unten zum Buddeln gehe, esse ich danach eben nur eine Suppe oder zwei Äpfel."

Konny und Manu wollen jetzt sogar ihr eigenes Gemüse anbauen. "Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Bei Gemüse aus dem eigenen Garten weiß man, dass da keine Pestizide dran sind und das gesündeste, was man machen kann", erklärt Manu. Wer sich von der krassen Verwandlung der Reimanns selbst überzeugen will, sollte heute Abend unbedingt um 20:15 Uhr RTLzwei einschalten!

Vor einiger Zeit mussten die Reimanns eine traurige Trennung verkraften. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: