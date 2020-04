Konny & Manu Reimann: Bittere Trennung!

Reddit this

Eigentlich sind Konny und Manu Reimann unzertrennlich, doch in der letzten Folge von "Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben" verabschiedete sich Manu plötzlich von ihrem Göttergatten. Was war passiert?

Konny und Manu Reimann mussten sich trennen

Tochter Janina wollte mit ihrer Familie von Austin nach Portland ziehen. Klar, dass ihre Eltern sofort ihr Hilfe anboten. "Konny ist unser Umzugsspezialist und schon deshalb für die beiden eine große Hilfe", erklärte Manu. Doch dann der Schock! Manu stellte fest, dass genau an dem Tag Gäste anreisen. Also musste Konny doch zu Hause bleiben.

Konny & Manu Reimann: 33 Kilo weg! So haben sie abgenommen

Bei Janina Reimanns Umzug herrschte Chaos

Für Manu keine einfache Situation. "Ich muss allein in den Flieger steigen. Dabei fliege ich so schon nicht gerne, weil ich dabei immer so ein mulmiges Gefühl habe“, gestand die Blondine. Doch die Sehnsucht nach ihrer Tochter war größer als die Angst. Bei ihrer Ankunft wartete jedoch schon das nächste Problem. "Wir haben gerade mitgeteilt bekommen, dass es drei Wochen dauert bis wir unsere Einrichtung bekommen. Uns wurde vom Umzugsunternehmen etwas ganz Anderes gesagt", erklärte Janinas Mann Coleman. Doch er nahm’s mit Humor: "Wir können ja im Wohnzimmer campen. Das wird eine lustige Geschichte."

Ob beim Umzug wohl noch mehr schief geht? Das erfahrt ihr nächsten Montag um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Vor kurzem mussten Konny und Manu bereits eine traurige Trennung verkraften. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: